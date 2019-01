Dom i wnętrza - jak gustownie urządzić swoje mieszkanie

Krakowska galeria Solvay Park po holistycznej modernizacji stała się kompleksowym centrum handlowym, skupionym wokół tematyki domu i wnętrz. W ten sposób na mapie Małopolski - regionu, który ma bogate tradycje meblarskie - zajaśniała nowy klejnot w branży dekoracyjnej. Znaleźć tam można sklepy najpopularniejszych producentów, a spacer po pasażu handlowym dostarczy mnóstwa inspiracji na odświeżenie wyglądu własnego mieszkania.

Dom i wnętrza, których pozazdroszczą ci znajomi

Dom i wnętrza urządzone według najnowszych trendów pozwolą nie tylko poczuć się lepiej, zrelaksować po pracy i ogólnie wpłyną na komfort życia. To także świetny sposób na to, po zaimponować naszym znajomym gustem, czasem także statusem materialnym. To ostatnie oczywiście niekoniecznie musi być prawdą. Zakupy w takim miejscu, dzięki licznej konkurencji, pozwalają dotrzeć do najbardziej atrakcyjnych ofert.

Zapraszamy na zakupy

Zaplanuj w weekend wizytę w Galerii Solvay Dom i Wnętrza, aby zapoznać się z najnowszymi trendami w zakresie aranżacji wnętrz i wystroju domów. Zachwyć się propozycjami przygotowanymi przez naszych projektantów i trendsetterów. Daj się zaskoczyć specjalnie przygotowanymi promocjami. I nie wracaj do domu z pustymi rękoma.